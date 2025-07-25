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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Ağustos temettü takvimi: Ağustos ayında kaç şirket temettü veriyor, temettü tutarı ve ödeme takvimi belli mi?

        Ağustos ayında 10 şirket temettü veriyor: 2025 Ağustos temettü takvimi ile temettü tutarları ve ödeme tarihleri

        Borsa yatırımcılarının merakla beklediği temettü takvimi Ağustos ayı için netleşti. Ağustos 2025'te toplam 10 şirket, kârlarından elde ettikleri payı yatırımcılarıyla paylaşacak. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü vereceği belli olurken, temettü geliri hedefleyen yatırımcılar bu takvimi yakından takip ediyor. İşte 2025 Ağustos ayına ait güncel temettü dağıtım listesi ve öne çıkan şirketler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 16:34 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:34
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        • 1

          Borsa yatırımcılarının radarında bu kez Ağustos 2025 temettü ödemeleri yer alıyor. Borsa İstanbul'da işlem gören 10 şirket, bu ay içerisinde hissedarlarına kâr payı dağıtımı yapacak. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü ödeyeceği konusu, düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcıların yakın takibinde. İşte 2025 Ağustos ayına ait güncel temettü takvimi ve öne çıkan detaylar...

        • 2

          2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ

          Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.

          BIST kodu: ENERY

          Temettü tutarı: 0,0094 TL

          Tarihi: 11.08.2025

          Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.

          BIST kodu: SUWEN

          Temettü tutarı: 0,1063 TL

          Tarihi: 12.08.2025

        • 3

          Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

          BIST kodu: TBORG

          Temettü tutarı: 6,7901 TL

          Tarihi: 12.08.2025

          Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

          BIST kodu: LIDER

          Temettü tutarı: 0,1212 TL

          Tarihi: 13.08.2025

        • 4

          Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: DURKN

          Temettü tutarı: 0,0278 TL

          Tarihi: 14.08.2025

          Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

          BIST kodu: EFORC

          Temettü tutarı: 0,1171 TL

          Tarihi: 15.08.2025

        • 5

          Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.

          BIST kodu: ASTOR

          Temettü tutarı: 1,2853 TL

          Tarihi: 18.08.2025

          Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

          BIST kodu: AYEN

          Temettü tutarı: 0,2119 TL

          Tarihi: 21.08.2025

        • 6

          Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.

          BIST kodu: MTRKS

          Temettü tutarı: 0,1700 TL

          Tarihi: 27.08.2025

          Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.

          BIST kodu: TURSG

          Temettü tutarı: 0,1700 TL

          Tarihi: 28.08.2025

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