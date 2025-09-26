2025-2026 İBB burs başvuruları sürüyor! Genç Üniversiteli Eğitim Desteği ne kadar, kimler alabilir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 bin öğrenciye sağlanacak 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' başvuruları sürüyor. 2025-2026 eğitim yılı için 20 bin TL olarak belirlenen burs için öğrencilerin İstanbul'da ikamet etmesi, gelir durumunun burs almaya uygun olması,devlet üniversitesinde veya yüzde 100 burslu olarak özel üniversitede okuması gibi şartları sağlaması gerekiyor. İşte, 2025 İBB burs başvuru tarihleri, şartları ve istenen evraklar...
İBB tarafından verilen Genç Üniversiteli Desteği' bursu başvuruları 23 Eylül'de başladı ve devam ediyor. Belediye tarafından istenilen şartları sağlayan öğrenciler yeni eğitim yılında 20 bin TL burs alacak. Başvurular, İstanbul Senin uygulaması ve 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden yapılacak. İşte 2025 yılı İBB burs başvurularına dair tarihler ve merak edilen ayrıntılar...
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başlayacak ve 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar devam edecek. Başvurular, İstanbul Senin uygulaması ve 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden yapılacak.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?
2024 yılında İBB, 100 bin öğrenciye 15 bin TL değerinde burs sağladı. 2025-2026 eğitim yılı burs miktarı 20 bin TL olarak belirlendi.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
- Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler
- Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.
İSTENİLEN EVRAKLAR
- Sabıka kaydı almadığına dair belge,
- Öğrenci belgesi,
- Transkript belgesi,
- Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi,
- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.),
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler,
- Yurtta veya kirada kaldığına dair belge,
- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.
