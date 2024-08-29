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        Haberler Kültür-Sanat 2024 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü başvuruları 2 Eylül'de açılıyor

        2024 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü başvuruları 2 Eylül'de açılıyor

        İKSV tarafından, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü'nün 2024 yılı başvuruları 2 Eylül'de başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 14:28 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:28
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        2024 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü başvuruları 2 Eylül'de açılıyor
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün 2024 yılı başvuruları 2 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek. Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’yle, Seçici Kurul tarafından belirlenen yapıtın çevirmenine 60 bin TL tutarında nakit desteği sağlanacak.

        Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor. Ödülün sahibi, Seçici Kurul tarafından yıl sonunda açıklanacak.

        BAŞVURU KOŞULLARI

        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için başvurular, yayınevleri veya çevirmenler tarafından yapılabilir. Başvuruda sunulacak eserler, orijinal dilinden Türkçeye çevrilmiş, ISBN numarası almış öykü ve roman türlerinin çevirileri ile sınırlıdır. Yayınevleri en fazla üç çeviri eser ile başvuru yapabilmektedir. Seçici Kurul, aday önerilerinde bulunabilir. Adayların daha önce Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü kazanmamış olması gerekmektedir. Başvuru formu ve koşullarına dair ayrıntılı bilgi içeren şartnameye iksv.org adresinden ulaşılabilir. 2024 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için başvuruların 4 Ekim Cuma saat 17.00’ye kadar İKSV’ye ulaştırılması (Ece Karakaş dikkatine, Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp Cad. No: 5, 34433 Şişhane, Beyoğlu, İstanbul) gerekmektedir.

        2015'TEN BU YANA VERİLİYOR

        Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı olan ve 2008-2014 yılları arasında İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yapan Talât Sait Halman anısına, 2015’te başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü önceki yıllarda Siren İdemen, Ahmet Arpad, Fuat Sevimay, Ülker İnce, Gökhan Sarı (Jüri Özel Ödülü), Ebru Erbaş, Kamil Kayhan Yükseler, Erdem Kurtuldu, Süleyman Doğru, Zafer Ceylan ve Regaip Minareci’ye sunulmuştu.

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        #2024 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü
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