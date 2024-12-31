Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, Gazze'deki nüfus değişimlerine dâir bir rapor yayımladı.

Yayımlanan rapora göre 2024 yılında Gazze nüfusu %6 oranında düştü. Gazze'de 45 bin 545 kişi yaşamını yitirirken 11 binden fazla Gazzeli ise kayboldu. Kaybolanların vücut bütünlüğünün bozulduğu ya da enkazın altında bulunduğu tahmin ediliyor.

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Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun açıkladığı rakamlara göre Gazze nüfusu 2.1 milyona düştü.

İsrail Gazze'de korkutma, yıldırma ve göçe zorlama uygulamalarına devam ederken İsrailli bakanlardan Gazzelilerin Gazze'yi temelli terk etmesi gerektiğine dair söylemler gelmeye devam ediyor.