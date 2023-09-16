2024 Survivor kadrosu belirlendi! İşte 2024 Survivor All Star kadrosu
Survivor, All Star konsepti ile yeni sezonda seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, kadroya dahil edilen isimleri açıklamaya başladı. Yarışmanın başlamasını bekleyenler, 2024 Survivor kadrosunu araştırıyor. Peki, 2024 Survivor kadrosunda kimler var? İşte, detaylar...
Giriş: 16.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 16.09.2023 - 12:16
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2024 yılının Ocak ayında başlaması beklenen Survivor All Star yarışmasının kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu kez Survivor'a yarışma tarihinin en iddialı isimleri katılacak. Peki, 2024 Survivor kadrosunda kimler var? İşte, detaylar...
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2024 SURVIVOR KADROSU
Nihat Altınkaya
- 3
Aleyna Kalaycıoğlu
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- 4
Nefise Karatay
- 5
Ogeday Girişken
- 6
Sercan Yıldırım
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- 7
Damla Can
- 8
Yiğit Poyraz
- 9
Nagihan Karadere
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- 10
Turabi
- 11
Merve Aydın
Haberi Hazırlayan: Başak Kanık