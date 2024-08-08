KPSS maratonu tüm hızıyla devam ediyor. KPSS Lisans oturumları tamamlandı. En son 4 Ağustos günü KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldı. Peki, geriye kaç sınav kaldı? KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman? İşte, 2024 KPSS takvimi...