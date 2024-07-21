2024 KPSS Alan Bilgisi puan hesaplama ekranı: KPSS Alan Bilgisi puan hesabı nasıl yapılır?
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumu bugün yapılıyor. Sınavın ardından doğru yanlış puan hesabı yapmak isteyenler ve net puanını öğrenmek isteyenler KPSS puan hesaplama ekranı araştırması yapıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
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KPSS puan hesaplama ekranı, ÖSYM tarafından bugün (21 Temmuz Pazar) günü gerçekleştirilen 2024 KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ardından araştırılmaya başlandı. KPSS puan hesaplama nasıl yapılır sorusu gündemde yer alırken ÖSYM'nin kılavuzunda konuya ilişkin bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar....
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KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Öncelikle adayın doğru ve yanlış cevapları belirlenir. Her doğru cevap bir puan kazandırırken, her yanlış cevap ise doğru cevap sayısını etkilemektedir. KPSS sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir. Yani, toplam doğru sayısından dörtte biri kadar yanlış sayısı çıkarılarak net doğru sayısı hesaplanır. Formül şu şekildedir:
Net = Doğru Sayısı - Yanlış Sayısı ÷ 4
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Net doğru sayısı, ilgili testin standart puanına dönüştürülür. Bu işlem, adayların sınavdaki performansını ölçmek için kullanılan standart sapma ve ortalama değerler dikkate alınarak yapılır.
Ham puanlar standart puana çevrilir. Bu işlem, sınavın zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir ve ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen standart sapmalar ve ortalama değerler kullanılarak yapılır.
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KPSS alan bilgisi sınavında her dersin puana katkısı farklıdır. Adayın sınavda cevapladığı her dersin ağırlık katsayısı kullanılarak ağırlıklı puan hesaplanır.
Örneğin, bazı derslerin katsayısı daha yüksek olabilir ve bu durum adayın genel puanını etkiler. Ağırlıklı puanlar toplandıktan sonra adayın genel puanı hesaplanır. Bu puan, adayın sınavda aldığı toplam puanı ifade eder.
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SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
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171 BİN 655 ADAY BAŞVURDU!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavlara ilişkin, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurdu.
Sınavlar için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanılacak. Toplam 22 bin 556 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada olacak." bilgilerini paylaştı.
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