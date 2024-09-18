2024 DHBT sınavına geri sayım başladı! DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
KPSS sınavlarında sıra Din Hizmetleri Alan Bilgisine (DHBT) geldi. Adaylara 40 soru için 60 dakika verilecek. Sınavda; hadis, tefsir, İslam inanç esasları, Kur'an bilgisi gibi konular çıkacak. Sınava geri sayım başlarken ÖSYM, sınava girilecek okul ve sınıf bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini de açıkladı. İşte, DHBT hakkında merak edilen tüm tarihler...
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Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı binlerce memur adayının katılımıyla gerçekleşecek. Sınavda ilk 20 soru temel din bilgisinden, diğer 20 soru ise müfredattan gelecek. Adaylara ise 60 dakikalık süre verilecek. Peki, DHBT ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, DHBT hakkında detaylar...
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2024 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
DHBT, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. 40 soruluk sıınavda adaylara 60 dakika verilecek.
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2024 KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ EŞİME AÇILDI
ÖSYM, DHBT sınava giriş belgelerini açıkladı. Aşağıdaki linkten sınava giriş belgenizi alabilirsiniz.
2024 DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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2024 KPSS DHBT SINAVI SONUÇ TARİHİ NEDİR?
DHBT sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden açıklanacak.