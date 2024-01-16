ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ile finallerin açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bilindiği gibi ilk oturum 13 Ocak saat 09:30 itibarıyla başlarken ikinci oturum saat 14:00'te, son oturum ise 14 Ocak saat 09:30'da 3 oturum şeklinde uygulanmıştı. Peki, "2024 ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF cevap anahtarı yayımlandı mı?" İşte ATA AÖF sınav soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih...