2024-2025 Av sezonu ne zaman başlıyor, hangi hayvanlara izin var?
2024 avlanma sezonu tarihi belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde de av yapılabileceği belirtildi. Peki, avlanma sezonu ne zaman başlıyor ve hangi hayvanlara izin var? İşte, detaylar...
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Avlanmak için sezonun açılmasını bekleyen vatandaşlar için açıklama Tarım ve Orman Bakanlığından geldi. Bıldırcın, üveyik ve alakarga gibi hayvanlarla başlayacak av sezonu için bölgelere farklı tarihler verildi. Peki, 2024-2025 av sezonu ne zaman başlıyor, hangi hayvanlara izin var? İşte, detaylar...
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2024-2025 MARMARA VE EGE BÖLGESİ'NDE AV SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
10 Ağustos'ta, Ege Bölgesi'nde (Manisa, İzmir, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale) ve Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) av sezonu başlayacak.
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2024-2025 AKDENİZ, İÇ ANADOLU VE DOĞU BÖLGESİNDE AV SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Av sezonunun Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 24 Ağustos'ta, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 31 Ağustos'ta açılacağı belirtildi.
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AV SEZONUNDA HANGİ HAYVANLARA İZİN VAR?
Sezon bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avıyla başlayacak.
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RESMİ TATİLLERDE DE AV YAPILABİLİR
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabileceği belirtildi ve şunlar kaydedildi;
"Yaban domuzu ve 1. grup kuşlar ile 3. grup kuşların avı ilave olarak salı günü de yapılabilecek. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Bakanlığımız Bölge Müdürlüğü (Doğa Koruma ve Milli Parklar) il şube müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS), Avcı Avlakta mobil uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra genel ve devlet avlaklarda avlanabilecek."