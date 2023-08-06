KYK burs/kredi ve yurt başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite kayıt ve yurt başvuru süreci başlayacak. Kredi ve burs başvuruları, geçtiğimiz yıl 15-17 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Peki, "KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2023 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...