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        Haberler Spor Basketbol Dünya Basketbol Şampiyonası 2023 FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! - Basketbol Haberleri

        2023 FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

        Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ikinci tur maçları sona erdi. Maçların ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 20:17 Güncelleme: 03.09.2023 - 20:17
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        Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
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        Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada I, J, K ve L gruplarında 8 maç oynandı.

        I Grubu'nda İtalya ve Sırbistan, J Grubu'nda Litvanya ve ABD, K Grubu'nda Almanya ve Slovenya, L Grubu'nda da Kanada ve Letonya son 8 takım arasına kaldı.

        ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

        Çeyrek finalde İtalya-ABD, Almanya-Letonya, Litvanya-Sırbistan ve Kanada-Slovenya eşleşmeleri gerçekleşti.

        Çeyrek final müsabakaları, Filipinler'in Manila kentinde 5-6 Eylül tarihlerinde oynanacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        I Grubu:

        İtalya-Porto Riko: 73-57

        Dominik Cumhuriyeti-Sırbistan: 79-112

        J Grubu:

        Yunanistan-Karadağ: 69-73

        ABD-Litvanya: 104-110

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        K Grubu:

        Avustralya-Gürcistan: 100-84

        Almanya-Slovenya: 100-71

        L Grubu:

        Brezilya-Letonya: 84-104

        İspanya-Kanada: 85-88

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