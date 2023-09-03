2023 FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

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Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada I, J, K ve L gruplarında 8 maç oynandı.

I Grubu'nda İtalya ve Sırbistan, J Grubu'nda Litvanya ve ABD, K Grubu'nda Almanya ve Slovenya, L Grubu'nda da Kanada ve Letonya son 8 takım arasına kaldı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

Çeyrek finalde İtalya-ABD, Almanya-Letonya, Litvanya-Sırbistan ve Kanada-Slovenya eşleşmeleri gerçekleşti.

Çeyrek final müsabakaları, Filipinler'in Manila kentinde 5-6 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

I Grubu:

İtalya-Porto Riko: 73-57

Dominik Cumhuriyeti-Sırbistan: 79-112

J Grubu:

Yunanistan-Karadağ: 69-73

ABD-Litvanya: 104-110

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K Grubu:

Avustralya-Gürcistan: 100-84

Almanya-Slovenya: 100-71

L Grubu:

Brezilya-Letonya: 84-104

İspanya-Kanada: 85-88