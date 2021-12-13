2021 üniversite sınavı için artık heyecan dorukta. Yurt genelinde milyonlarca öğrenci, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için bu yıl sınavda ter dökecek. İşte merakla araştırılan üniversite sınavı tarihleri...

YKS TARİHLERİ

Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,