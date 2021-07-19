Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon tarihlerini açıklaması ve yeni sezonda maçların seyircili oynanacak olması 2021 2022 Süper Lig maçlarının başlangıç tarihini araştırılmasına neden oldu. İşte Süper Lig yeni sezon maçları başlangıç tarihleri
2021 2022 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti, toplantının ardından Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu tarihleri belli oldu.
Futbol severlerin ilgiyle takip ettiği Süper Lig ve TFF 1. Lig yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
2021 2022 Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Misli.com 2. Lig, 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlar ile başlıyor. Misli.com 2. lig için normal sezon bitiş tarihi 30 Nisan 2022olarak belirlendi.
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2021 2022 SÜPER LİG TAKIMLARI
Adana Demirspor
Alanyaspor
Altay
Antalyaspor
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük
Fenerbahçe
Galatasaray
Gaziantep
Giresunspor
Göztepe
Hatayspor
İstanbul Başakşehir
Kasımpaşa
Kayserispor
Konyaspor
Sivasspor
Trabzonspor
Yeni Malatyaspor
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