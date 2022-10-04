John Clauser 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü alması sebebiyle bugünün en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Peki, 2022 Nobel fizik ödülünü alan John Clauser kimdir, kaç yaşında ve nereli? John Clauser çalışmaları nelerdir? İşte detaylar...

JOHN CLAUSER KİMDİR?

1 Aralık 1942 yılında Pasadena, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan John Francis Clauser, 1964’te California Teknoloji Enstitüsü’nde fizik bölümünü bitirmiştir. Ünlü isim, 1966’da master, 1969’da da Columbia Üniversitesi’nde doktora yapmıştır. Amerikalı bilin insanı 2010'da Alain Aspect ve Anton Zeilinger ile birlikte Wolf Fizik Ödülünü kazanan isim, CHSH-Bell teoremi tahminlerinin ilk deneysel testini gerçekleştirdi. Bu dünyanın kuantum dolanıklık ve Bell eşitsizliklerinin ihlalini gösteren ilk deneysel gözlemiydi.