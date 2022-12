3. DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA

'Doktor Strange Çoklu Evren Evren Çılgınlığında (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)' filmi 6 Mayıs 2022 tarihinde vizyona girdi.

Film 1.536.041 kişi tarafından izlendi ve Türkiye'de toplam hasılatı 59.457.089 TL oldu.