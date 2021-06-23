Kurbanlık fiyatları ne kadar? sorusu geri sayımın sürdüğü Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde. 20 Temmuz'da ilk günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nda kurban kesme ibadetini yerine getirecek vatandaşlar da hazırlıklarını yapıyor. Peki 2021 kurbanlık fiyatları ne kadar?

2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye'nin en önemli kırmızı et merkezlerinin başında gelen Amasya'nın Suluova ilçesinde kurbanlık telaşı bu yıl erken başladı.

Amasyalı besici Hüseyin Yurtsever pandemi dolayısıyla fiyatların geçen seneye oranla arttığını ama kesimi kendilerinin yaparak vatandaşların cebine katkı sağlayıp bunu yansıtmamaya çalıştıklarını belirtti.

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Yurtsever, "Yem ve saman fiyatlarının arması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fark var. 80 liraya aldığımız yem şuan 130 lira et fiyatlarında da corona virüs dolayısıyla artış oldu" ifadelerini kullandı.

Yurtsever "Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya sattığımı büyük hayvanımız bu yıl 10 bin lira 11 liraya veriyoruz. Ahırımızda 400 kilo hayvan da var 800 kilo hayvan da var. Yani 10 bin liraya hayvanlarımız var, bir araba fiyatına da hayvanlarımız var" diye konuştu.

KURBAN EDİLECEK HAYVANLAR HANGİ NİTELİKLERİ TAŞIMALIDIR?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 399-404).