Başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran'da tamamlanmış olan 2021 KPSS A grubu sınavlarının son oturumu da tamamlanıyor. KPSS adayları, 1 Ağustos'ta gerçekleşen Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarından sonra 7-8 Ağustos'ta da Alan Bilgisi sınavları için ter döküyor. İşte KPSS Alan bilgisi sınav süresi hakkında merak edilenler...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021 KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının 1. Oturumu ve 2. Oturumu 7 Ağustos'ta gerçekleşti. KPSS Alan Bilgisi 1. oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü adayları, sabah saat 10.15'te kendilerine çoktan seçmeli yöneltilen 120 soruyu 150 dakikada cevaplandırdı.

7 Ağustos Saat 14.45'teki KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumunda da Hukuk, İktisat, Maliye bölümü adayları, çoktan seçmeli 120 soruyu 150 dakikada cevaplandırdı.

Bugün gerçekleşen KPSS Alan Bilgisi 3. oturum sınavı da saat 10.15'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumunda İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümü adaylarından çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada cevaplaması bekleniyor.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.