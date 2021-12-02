Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre online düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları 2021 güz döneminde yüz yüze yapıldı. AÖF ara sınavlarına katılan öğrencilerin gözleri sınav sonuçlarına çevrildi.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İktisat ve İşletme Fakülteleri için ara sınavlar 27-28 Kasım'da tamamlandı.

AÖF sınavlarına katılan öğrenciler sınav sorularının yayınlanıp yayınlanmadığını Anadolum e-Kampüs'te söz konusu dersin içindeki "Çıkmış Sınav Soruları" sekmesi aracılığı ile kontrol edebilir.

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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti