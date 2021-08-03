ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) başvuruları 3-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. İşte ALES başvuruları hakkında merak edilenler...

2021 ALES 2 BAŞVURULARI BAŞLADI!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) başvuruları bu sabah saat 10.30'da başladı. Sınava başvurular, 03 – 11 Ağustos 2021 tarihleri boyunca gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2021 ALES 2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

2021 ALES 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek ALES 2 Sınav Ücreti: 145 TL

2021 ALES 2 başvuru ücreti Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)