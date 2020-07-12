YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu milyonlarca üniversite hayali kuran öğrencilerin gündeminde. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler klavuz eşliğinde puanlarının yettiği üniversitelerin bölümlerine başvuru yapacaklar. İşe ÖSYM 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin henüz ne zaman yapılacağıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haber sayfamızda da olacaktır.

YKS SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS soru ve cevap anahtarı ile adaylar başarılarını ve puanlarını tahmin edebilecekler. YKS (TYT, AYT, YDT) soru ve cevap anahtarlarını aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirisniz...

YKS SORU VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN

YKS EĞİTİM BİLGİSİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

ÖSYM'den yapılan duyuruda, YKS eğitim bilgi güncellemesi için aşağıdaki açıklama yapıldı.

"2020-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır. 2020-YKS’ye başvuran adayların 30 Haziran - 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 7 Temmuz 2020 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

EĞİTİM BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 30 Haziran - 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgisi e-okul’a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 7 Temmuz 2020 tarihi saat 16:00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 7 Temmuz 2020 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır.

2020-YKS’ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 7 Temmuz 2020 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup, bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim önem arzetmektedir. OBP’ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan ve dal bilgileri kullanılacaktır.). Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır.