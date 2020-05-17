YKS gözetmen ücretleri 2020 ne kadar? sorusu sınavda görev almak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Adaylar, ÖSYM 2020 görevli işlemleri sisteminden başvuru yapabiliyor. Peki ÖSYM GİS başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

ÖSYM GİS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM 2020 YKS sınavında gözetmen olmak isteyenler https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris adresinden TC. kimlik numarasını ve şifresini girerek başvuru yapabilmektedir.

YKS 2020 GÖZETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLA

YKS 2020 GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bina sorumlusu, yardımcısı, yönetici ve yönetici yardımcısı, salon başkanı gözetmen ve yedek gözetmenlere verilecek sınav ücretlerinin brüt hali şu şekilde:

Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :438,18 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti: :292,12 TL

Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: :292,12 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: :262,90 TL

Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :262,90 TL

Gözetmen sınav görevi ücreti: :219,09 TL

Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: :175,27 TL

Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: :292,12 TL

VERGİ KESİNTİSİ

Yüzde 15 'lik vergi dilimi sonrası ödenecek ücretler şu şekilde:

Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :369,12 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti: :246,08 TL

Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: :246,08 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: :221,46 TL

Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :221,46 TL

Gözetmen sınav görevi ücreti: :184,56 TL

Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: :147,64 TL

Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: :246,08 TL

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