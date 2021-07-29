Milli halterci Nuray, Anadolu otoyolu Düzce gişelerinde annesi Ayşe ve babası Ümit Levent ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Düzce'de haltere gönül veren gençler tarafından çiçeklerle karşılandı.
Nuray, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, olimpiyat oyunlarına katıldığı için gururlu olduğunu dile getirdi.
Hayallerini gerçekleştirdiğini ifade eden Nuray Levent, "Bunun için 5 senedir çok çalıştık çok emek verdik. Allah yüzümüze güldü ilk kotamızı aldık ve yarışmamıza gittik. Yarışmamızda madalya alamasam da en iyi derecemi yaptım. Daha güzelleri olacak. Çok mutluyum." dedi.
Hedefinin Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya almak olduğunu belirten Nuray, şöyle konuştu:
"Hedeflerimiz devam edecek. Önümüzde ilk olarak 23 Yaş Altı Gençler Avrupa Şampiyonası var. Oraya hazırlanacağım. 10 Ağustos tarihinde Isparta’da kampa gideceğim. Devam edeceğiz inşallah Paris Olimpiyatları'ndan madalya ile döneceğiz. Olimpiyat her sporcunun hayalidir. Bu da benim en büyük hayalimdi. Kaç senedir buna hazırlanıyorum. Olimpiyatlara gidince mutlu olduk. Dünyanın en iyi sporcuları ordaydı. 124 kilo kaldırışında benden önce Kübalı sporcu girdi. Kaldırışını yaptı hakemler geçerli verdi. Ondan sonra jüriye durdurma talebinde bulunup sürekli video izlediler. Bu süre 3 dakikayı buldu. Ben de bu süre içinde kiloya girmedim. Bu zaman içinde vücudumda soğuma oldu. O yüzden olmadı, yoksa kaldıracağım bir kiloydu.”
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