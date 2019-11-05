05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Asgari ücret ne kadar olacak? sorusu asgari ücretliler tarafından araştırılırken, AGİ ne kadar? sorusu tüm çalışanların sorduğu soruların başında geliyor. AGİ, çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin; bekar bir çalışanın AGİ ücreti ile eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı AGİ ücreti farklılık gösteriyor. 2020 AGİ ücretleri ve asgari ücret zam oranına dair detaylar haberimizde...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.
AGİ NEDİR?
2008’den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan Asgari Geçim İndirimi (AGİ),kısaca devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir.
AGİ NASIL HESAPLANIR?
AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.
AGİ NE KADAR 2019?
Bu durumda 2019 yılında bekar bir çalışanın AGİ ücreti 191,85 TL, Evli eşi çalışmayan 230,22 TL, Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL oldu.
2019 AGİ TABLOSU
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019 Hesaplama
|Medeni Durum
|Aylık Tutar
|Bekar
|191,85 TL
|Evli eşi çalışmayan
|230,22 TL
|Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu
|259,00 TL
|Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu
|287,78 TL
|Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu
|326,15 TL
|Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu
|326,15 TL
|Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu
|326,15 TL
|Evli eşi çalışan
|191,85 TL
|Evli eşi çalışan 1 çocuklu
|220,63 TL
|Evli eşi çalışan 2 çocuklu
|249,41 TL
|Evli eşi çalışan 3 çocuklu
|287,78 TL
|Evli eşi çalışan 4 çocuklu
|306,96 TL
|Evli eşi çalışan 5 çocuklu
|326,15 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI
Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %10
4. çocuk %5
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