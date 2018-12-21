21 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Bu yıl kişisel gelişim konularında ilginiz artabilir. Geçmişten gelen travmaların izleri son bir defa yüzeye çıkarak nihai olarak temizlenecektir. Kazanımlarınız, deneyimleriniz vasıtasıyla hayatın size sunduklarını anlama ve değerlendirme dönemindesiniz. Ruhsal bütünlük yolunda önemli adımlar atabilirsiniz.
Dogmatik ve saplantılı tavırlardan özgürleşebilirsiniz. Dikkatiniz yıl boyunca içe dönecek. Sorunların kökten çözümü bağımlılıklarınızı aşma imkanlarınız olacaktır. Başarılarınızı ve başarısızlıklarınızı gözden geçirip deneyimlerinizi anlamlandırabilirsiniz. Bitmemiş işler, yarım kalmış projeler varsa sonlandırmak için koşullar elverişli. Şayet takıntılarınız, fobileriniz, psikolojik rahatsızlıklarınız varsa arınmak üzere yüzeye çıkabilir.
Korkularınızla yüzleşirken danışmanlık alma ihtiyacı duyabilirsiniz. Mart ayına kadar zihinsel üretiminiz yoğun. Yeni teoriler geliştirebilirsiniz. Yaygın görüşlerin dışında kendi felsefenize katkı sağlayan eğitim imkanlarınız olabilir.
Yaşamda hedefleri gözden geçirip hızlı ilerleyebilirsiniz. Uranüs Boğa burcuna ilerleyince kısıtlayan koşulları sonlandırma, özgürlük ihtiyacınız artabilir. Aileden gelen derin alışkanlıklarınız dönüşebilir. Ailevi konular ve anne ile ilgili gelişmeler olabilir. Taşınma ve yer değişikliği arzunuz artacaktır.
Finansal konularda çabaya bağlı artış olacaktır. Maddi ve manevi konularda hayalperest tutumlar olabilir. Özgüven sağlayan maddi imkanları üretmek için bağımlılıklardan kurtulmak gerekecektir.
Jüpiter’in 11’inci evde bulunması sebebiyle uzun süredir var olan arzuları gerçekleştirme gücünüz olacaktır.
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