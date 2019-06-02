2008’de başlayan “90210” ise 5 yıl sürdü… Şimdi “BH90210” başlığı ve elbette yeni karakterlerle bir kez daha başlıyor. Ne diyelim, ömrü uzun olsun! Başrollerde Gabrielle Carteris, Shannen Doherty ve Jennie Garth gibi isimler var…

Yayın tarihi: 9 Ağustos