26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir kadının aksesuarı saçıdır. Makyaj, saç rengi ile bütünleşir ve kadın güzelliğini, zarafetini bu yönde keşfettiği için çok mutludur.
Türkiye’de en çok satışı yapılan saç boyası renkleri ana renklerdir. Evde saçlarını boyayan ve kuaföre giden kadınların renk seçimleri de değişmektedir.
Saç rengini seçerken kutu üzerindeki rengin sizin saçınızın taban renginden kaç ton uzaklaştığına bakmak gerek. Ayrıca renk seçiminde sıcak ve soğuk tonları seçerken cilt alt tonunuzdan uzaklaşmamanızı öneririm.
Kuaförde çok daha cesuruz. Yeniliğe hemen onay verebiliyoruz. Yeni bir renge geçiş için radikal değişiklik yapmamıza gerek yok.
Cesur kadınlar 2019’da kızılın sıcak tonu turuncuyu saçlarına kabul edecek. İddialı bir renk, mutlaka tamamlayıcı makyaj gerektirir. İsterseniz yine de size uygun pembe bir rujla deneyin, cesaretinizi, stilinizi vurgulayın.
Bal renginin kızılla karışımı ile ama yine de kızıldan daha çok sarı yansıması olan bir saç rengi ile dikkat çekeceksiniz.
Geçtiğimiz sezon neon renklerini saçlarda kullandık. Şimdi tabanda buz rengi olacak. Üzerine pembeler, yeşiller kullanılacak ama renk kendini buzlar arkasından gösteriyor gibi olacak… Şimdi farklı renkleri kullanmak daha kolay.
Buzlu kahve renklerinin de çok tercih edildiği, son günlerde satışının arttığı söyleniyor. Ancak çikolata kahveyi tahtından indiren bir renk olmadı henüz.
Doğal renkler üzerinde aydınlatıcı tonlarla renk geçişi de trendy olmak için yapacaklarınızdan biri. Evde de yapabileceğiniz bir uygulama. Renk geçişinde incelik, kalınlık sorun değil… Hatta birbiri ile aynı kalınlıkta olmayabilir. Dağınık bir renklilik de diyebiliriz buna.
2019’da saç renginizi seçerken gardırobunuzdaki parçaları gözden geçirmeniz gerekir. Turuncu bir saç rengi ile kullanamayacağınız parçalar olabilir.
Bugünlerde çok satışı olan gri renk saç boyası galiba en pratik kullanımı olan renk. Gümüş yansıması olan bu renk soğuk alt ton cilde sahip hanımlar için. Günümüzde tercih edilen küllü gri renk ise her cilt tonuna yakışıyor. Gri saç rengini seçmeye cesaret edemeyenler küllü gri tonlarında balyaj tercih ediyorlar.
Gri saç tercih edenler makyajda kullandıkları renklerle saç renginin bambaşka yansımasını gösterebilirler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!