Sıkıldığınızda saçlarınızın rengi ve modeliyle oynayanlardan mısınız? O zaman saçlarınızı değiştirmeden önce 2019'un saç trendlerine bakmanızı öneririz. Kişisel Gelişim Danışmanı ve Renk Uzmanı Hilal İnan, 2019 yılında popüler olacak saç renklerini anlattı. Şimdiden söyleyebiliriz ki 2019'un popüler saç renkleri hem çok cesur, hem de çok havalı....

Bir kadının aksesuarı saçıdır. Makyaj, saç rengi ile bütünleşir ve kadın güzelliğini, zarafetini bu yönde keşfettiği için çok mutludur.

Türkiye’de en çok satışı yapılan saç boyası renkleri ana renklerdir. Evde saçlarını boyayan ve kuaföre giden kadınların renk seçimleri de değişmektedir.

Saç rengini seçerken kutu üzerindeki rengin sizin saçınızın taban renginden kaç ton uzaklaştığına bakmak gerek. Ayrıca renk seçiminde sıcak ve soğuk tonları seçerken cilt alt tonunuzdan uzaklaşmamanızı öneririm.

Kuaförde çok daha cesuruz. Yeniliğe hemen onay verebiliyoruz. Yeni bir renge geçiş için radikal değişiklik yapmamıza gerek yok.

Cesur kadınlar 2019’da kızılın sıcak tonu turuncuyu saçlarına kabul edecek. İddialı bir renk, mutlaka tamamlayıcı makyaj gerektirir. İsterseniz yine de size uygun pembe bir rujla deneyin, cesaretinizi, stilinizi vurgulayın.

Bal renginin kızılla karışımı ile ama yine de kızıldan daha çok sarı yansıması olan bir saç rengi ile dikkat çekeceksiniz.

Geçtiğimiz sezon neon renklerini saçlarda kullandık. Şimdi tabanda buz rengi olacak. Üzerine pembeler, yeşiller kullanılacak ama renk kendini buzlar arkasından gösteriyor gibi olacak… Şimdi farklı renkleri kullanmak daha kolay.

Buzlu kahve renklerinin de çok tercih edildiği, son günlerde satışının arttığı söyleniyor. Ancak çikolata kahveyi tahtından indiren bir renk olmadı henüz.

Doğal renkler üzerinde aydınlatıcı tonlarla renk geçişi de trendy olmak için yapacaklarınızdan biri. Evde de yapabileceğiniz bir uygulama. Renk geçişinde incelik, kalınlık sorun değil… Hatta birbiri ile aynı kalınlıkta olmayabilir. Dağınık bir renklilik de diyebiliriz buna.

2019’da saç renginizi seçerken gardırobunuzdaki parçaları gözden geçirmeniz gerekir. Turuncu bir saç rengi ile kullanamayacağınız parçalar olabilir.

Bugünlerde çok satışı olan gri renk saç boyası galiba en pratik kullanımı olan renk. Gümüş yansıması olan bu renk soğuk alt ton cilde sahip hanımlar için. Günümüzde tercih edilen küllü gri renk ise her cilt tonuna yakışıyor. Gri saç rengini seçmeye cesaret edemeyenler küllü gri tonlarında balyaj tercih ediyorlar.

Gri saç tercih edenler makyajda kullandıkları renklerle saç renginin bambaşka yansımasını gösterebilirler.