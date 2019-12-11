Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Süper Lig'de Vedat Muric fırtınası esiyor! 25 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği performansla yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü. Uzun süren görüşmelerin ardından sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Kosovalı, Rize'de yakaladığı formu aynen devam ettiriyor.

2018/2019 sezonuna aslında sönük bir başlangıç yapan Muric, ligin ilk yarısını 5 golle geçirdi. Sezonun 2. yarısında performans patlaması yaşayan Muric, 17 maçta 12 gol atarken 4 de asist yapmayı başardı. İkinci yarının en çok gol atan oyuncusu olan Vedat, bunun ödülünü transferle aldı.

Fenerbahçe'de hiçbir uyum sorunu yaşamayan Muric, gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Geride kalan 14 haftanın 13'ünde forma giydi, 9 gol attı ve 2 asist yaptı. Fiziğiyle dikkat çeken Kosovalı yıldız, sakatlık nedeniyle 2019 yılında yalnızca 1 maç kaçırdı.

2019 yılında ligde 21 gol atan Vedat, bu alanda zirvede yer alıyor. Muric'i takip eden isimler 20 golle Papiss Cisse ve 16 golle Burak Yılmaz... Bu 3 oyuncunun ardından 11 gollü Edin Visca ile 10'ar gollü Anthony Nwakaeme ve Arouna Kone geliyor. 2020'ye girmeden Süper Lig'de 3 maça daha çıkma fırsatları bulunan oyuncuların gollerini artırma şansı bulunuyor.

Son not olarak Süper Lig'de krallığa koşan Vedat Muric'in Kosova Milli Takımı'nda da boş durmadığını belirtelim. Muric, miili formayla bu yılı 4 gol ve 2 asistle bitirdi.