2019 Survivor kadrosu belirlenmeye başladı. Bu kadroya Ecem Onaran'da dahil oldu. Acun yaptığı açıklamada Türkiye-Yunanistan'ın yarışacağını belirtmişti. Bu kadroya dahil olan Ecem Onaran, spora beden eğitimi öğretmeni sayesinde başladı. Peki, 2019 Survivor yarışmacısı olan Ecem Onaran kimdir? Ecem Onaran kaç yaşında, nereli?

ECE ONARAN KİMDİR?

29 yaşındaki Ecem İzmirli. Spor eğitmenliği yapıyor.

Ecem Onaran kendisini şöyle anlatıyor ; 8 yaşında beden eğitimi öğretmenim saysesinde spora başladım. Yıllar boyunca Fenerbahçe adına yarıştım. Survivor benim için çok önemli. Belli bir yaşta atletizmi bırakmak zorunda kaldım. Yeniden parkura dönmek ve rekabeti hissetmek benim için önemli. Açlık beni zorlamaz. Mental olarak zaten çok güçlüyüm. Bunun beniz orlayacağına inanmıyorum. Yunanistan' karşı bir yarış içinde olacağız ve ben eski milli sporcuyum. Bunun içinde rekabet var. Senelerce Türkiye adına yarıştım. Milli duygular beni daha da güçlendirecektir.