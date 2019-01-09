Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? sorusu merak konusu oldu. 4 Ocak 2019 tarihinde son bulan başvuruların ne zaman sonuç bulacağı binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. İŞKUR ile ortak personel alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı, bünyesine taşra teşkilatı hizmeti biriminde sürekli işçi kadrosunda olacak personel alımı yaptı. Vatandaşlar İŞKUR aracılığı ile başvurularını gerçekleştirmişti. Şimdi gözler İŞKUR kura sonuçlarında...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yönünde henüz net bir tarih belirtilmemiştir. İŞKUR tarafından düzenlenecek olan kura çekimi ile personel alımlarının gerçekleşeceği işçi alımlarında İŞKUR'dan ve Bakanlıktan açıklama gelir gelmez haber sitemizde yer alacaktır. Ayrıca İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura usulüne tabi taleplerden, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, elektrikçi (genel),güvenlik görevlisi (silahsız),klinik destek elemanı (hastane),şoför (yolcu taşıma),veri giriş kontrol işletmeni ve yardımcı klinik elemanı (diş) mesleklerine ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecek.

Sınava alınacak asıl adayların listesi, İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kurayla belirlenecek. Kurayla aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste de oluşturulacak.

Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "www.yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden, ambulans sürücüsü ile hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi meslekleri için KPSS puanı, öncelik hakkına sahip olanlardan ise öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınmak suretiyle İŞKUR tarafından belirlenerek, Sağlık Bakanlığına bildirilen münhal kadronun dört katı aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "www.yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.