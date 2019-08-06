İsviçre Federal Savcılığı, Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası öncesinde transfer edilen 6.7 milyon euroluk bir ödemenin amacının belirlenemediği gerekçesiyle Almanya Futbol Federasyonu'nun eski üç yöneticisi Horst Schmidt, Theo Zwanziger ve Wolfgang Niersbach ile eski FIFA Genel Sekreteri Urs Linsi hakkında dava açtı.

Soruşturma dosyasına Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer'in de dahil olduğu ancak sağlık durumunun duruşmalara katılmaya elverişli olmaması nedeniyle Beckenbauer'in dosyasının ayrılarak ayrı bir yargılama yapacağı belirtildi.

Schmidt, Zwanziger ve Linsi'nin 'organize dolandırıcılık' ile suçlandığı dosyada, Niersbach ise 'dolandırıcılığa yardım' ile suçlanıyor.

Suçlamaların dayanak noktasını ise, Franz Beckenbauer'in 2002 yılında Fransız milyarder Robert Louis-Dreyfus'tan aldığı 6.7 milyon euroluk kredi oluşturuyor. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre Beckenbauer, aldığı 6.7 milyon euroluk krediyi Muhammed bin Hammam'a ait bir Katar şirketine gönderdi. Muhammed bin Hammam o dönemde FIFA Yürütme Komitesi ve FIFA Finans Komitesi'ne üyeydi.

6.7 milyon euroluk kredi 2005 yılında, Alman Futbol Federasyonu tarafından FIFA'ya hiç yapılmamış bir kültürel etkinliğin bedeli olarak gösterilerek transfer edildi. Aynı gün FIFA, 6.7 milyon euroyu Adidas'ın da patronu olan Louis Dreyfus'un İsviçre'deki bir hesabına aktardı.

İsviçre makamlarının yürüttüğü soruşturmaya göre sanıklar Dünya Kupası Organizasyon Komitesi'ne ödemenin 2006 Dünya Kupası Açılış Seramonisi için yapıldığı yönünde yanlış bilgi verdi. Yetkililer, kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Savcılık açıklamasında bu paranın transfer nedeninin belirlenemediği, 2016 yılında Katar makamlarına gönderilen bilgi talebinin de bugüne kadar yanıtsız kaldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl Alman mahkemesi Zwanziger, Niersbach ve Schmidt hakkındaki ödemeyle ilgili olarak vergi kaçakçılığı suçlamalarını düşürmüştü.

2018 yılından bir Alman kanalına röportaj veren Bin Hammam, 6.7 milyon euroyu aldığını kabul etmiş ancak herhangi bir rüşvet suçlamasını reddetmişti.