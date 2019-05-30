31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Siirt’te 77 yaşındaki bakır ustası Nasri Bakırcı, Osmanlı döneminden kalma 150-200 yıllık olduğu tahmin edilen bulgur kazanını gün yüzüne çıkardı.
İHA'nın haberine göre telefonlarının susmadığını ifade eden Bakırcı, antika tutkunlarının bulgur kazanını almak için fiyat istediklerini belirtti.
Dedesinden kalma bulgur kazanını depoda bulduklarını belirten Nasri Bakırcı, kazanın kendileri için manevi bir değeri olduğunu belirtti.
Uzun yıllardır bakırcı ustası olduğunu belirten Bakırcı, "Yaklaşık 200 sene önce yapılmış. Biz antika diye saklıyoruz. Bunu kolay kolay satmıyoruz çünkü pahalıdır. Türkiye'de bunu yapan usta yok. Bakırdan yapılmış bulgur kazanını yanımızda saklıyoruz, çok kıymetlidir bu bizim için. Kolay kolay satmayız" dedi.
"TELEFONUMUZ ANTİKACILAR YÜZÜNDEN SUSMUYOR"
Bulgur kazanının yaklaşık 200 yıllık olduğunu belirten Nasri Bakırcı'nın oğlu Sezer Bakırcı, bakır eşyanın paha biçilemeyecek kadar değerli olduğunu söyledi.
Bakırcı, "Bu kazan benim babamın dedesinden kalma bir kazan. Tamamen el yapımı. Fabrikasyon değil. Kazan çok eski. Antikacılar bizi çok rahatsız ediyor bunu satmamız konusunda ama biz bunu simge olarak kullanıyoruz. Elimizden çıkarmak istemiyoruz. Çünkü bugünkü şartlarda bunu yapacak usta olmadığı için kazanın kıymetini biliyoruz. Bu meslek babadan oğula devam ediyor. Bu şekilde bunu devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Baba mesleğini icra eden Sezer Bakırcı, babasının dedesinden kalma evin bodrumunda eşyaları karıştırırken bulduğu bulgur kazanına baha biçemediklerini sözlerine ekledi.
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