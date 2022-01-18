20 yıllık hayal: Beylikdüzü metrosu 4 başkan gördü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün bir tweet atarak İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattının projesinin, yatırımcının, finansmanın hazır olduğunu fakat projeye onay verilmediğini açıkladı, "İncirli-Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek" dedi. İmamoğlu’nun Beylikdüzü metro projesiyle ilgili yazdıklarından sonra, İBB’den projenin detaylarını öğrendim.

18,43 KM 10 İSTASYON

Buna göre; İBB, E-5’ten, metrobüs hattının altından geçecek olan İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosu 18,43 km ve 10 istasyonlu olacak. Beylikdüzü-Çobançeşme arasında doğrudan metrobüs aksını takip edecek. Proje çerçevesinde; hattın Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı ile entegre olmasıyla Tarihi Yarımada’dan Büyükçekmece ve Beylikdüzü’ne kadar raylı sistem ulaşımı sağlanacak. Böylece, E-5 üzerindeki araç trafiğinin önemli ölçüde rahatlaması planlanıyor. Yine hattın Esenyurt-Saadetdere uzatmasıyla, Kabataş-Mecidiyeköy–Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’na entegrasyon sağlanacak. Bu bölümün de TEM üzerindeki araç yolculuklarını hafifletmesi öngörülüyor.

FİNANSÖR AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI

Ekrem İmamoğlu, attığı tweette Beylikdüzü metro hattı projesinin hazır olduğunu yazmıştı. Peki finansman nereden sağlandı? İBB kaynakları, bu soruma şöyle yanıt verdi:

"Metro hattının finansmanı, Mayıs 2021’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile İBB arasında Yeşil Şehir Aksiyon Planı mutabakatı ile sağlandı, yatırım bütçesi hazır hale getirildi. Beylikdüzü metrosunun finansmanı için 3 Mayıs 2021’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve EBRD Başkanı Odile Renaud Basso arasında mutabakat metni imzalandı."

KANAL İSTANBUL REVİZYONU

İBB kaynakları, projenin Kanal İstanbul revizyon süreciyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İncirli-Beylikdüzü metro hattının Kanal İstanbul revizyonu yapıldı. Buna göre; metro hattı kanalın altından geçecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden (AYGM) gelen talep üzerine yapılan revize Mart 2021’de yeniden bakanlığa gönderildi. İBB yöneticisi, AYGM’den cevap gelmemesi üzerine Kasım 2021’de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşmelerde bulundu. Ancak Cumhurbaşkanlığı, AYGM onayı olmadan inceleme ve onay sürecinin başlatılamayacağı bilgisini verdi. Tüm proje ve fizibilite çalışmaları hazır olan Beylikdüzü metrosu, 15 Ocak’ta açıklanan kamu yatırım programına dahil edilmedi."

GÜRTUNA, TOPBAŞ, UYSAL, İMAMOĞLU; 20 YILLIK HAYAL

Ekrem İmamoğlu’nun tweetiyle Beylikdüzü metrosuna neden onay verilmediği tartışılırken aslında bu projenin tam 20 yıllık bir hayal olduğunu da es geçmemek gerek. 4 İBB Başkanı gören proje, 20 yıldır konuşuluyor, tartışılıyor fakat bir türlü hayata geçirilemiyor. E-5’in altından geçecek Bakırköy-Beylikdüzü metro hattı, ilk kez 2002 yılında, dönemin İBB Başkanı Ali Müfit Gürtuna tarafından dile getirildi. Gürtuna, 17 Mayıs 2002’de katıldığı bir TV programında, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

YIL 2002 GÜRTUNA: BEYLİKDÜZÜ’NE METRO GİDECEK

"İstanbul'un doğu-batı, yani Tuzla'dan Beylikdüzü'ne kadar Yenikapı'dan ta Sarıyer'e kadar bütün İstanbul'u ağlarla örüyoruz. Çünkü toplu taşımada mutlaka raylı sistemi geliştirmek zorundayız ki insanlar raylı sisteme bağlı kara ulaşımını, kara toplu ulaşımını, otopark sistemlerini geliştiriyoruz ki insanlar araçlarını bırakarak toplu taşımaya girebilsinler. 2005 yılına kadar raylı sistemleri, düşündüğümüz ilk etaptaki raylı sistemlerin yüzde 50'sini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2010 yılına kadar bu yüzde 80'lere varacak. Ve daha sonra bu haklar daha ileri noktalara Küçükçekmece'ye kadar gitmişse bu Avcılar'a Beylikdüzü'ne, Maslak'a kadar götürmek."

Ali Müfit Gürtuna, 2002’de Beylikdüzü metro hattı projesini açıkladı fakat Gürtuna döneminde Beylikdüzü metro hattı projelendirilemedi. Gürtuna, 2004’te İBB Başkanlığı koltuğunu Kadir Topbaş’a devretti.

TOPBAŞ E-5’E METROYU PROJELENDİRDİ AMA METROBÜS AÇTI

Topbaş döneminde, Beylikdüzü metro hattı projelendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2008-2010 yıllarını kapsayan yatırım planında Bakırköy-Beylikdüzü metro sistemi yer aldı. Ardından, İBB’nin 2009’da açıkladığı yatırım planları içinde de Bakırköy-Beylikdüzü metrosu vardı. Bakırköy-Beylikdüzü metrosunun 2012’de tamamlanmasının öngörüldüğü açıklandı. Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş, 16 Haziran 2011’de yaptığı açıklamada da “Bakırköy-Beylikdüzü arasına 25 km’lik metro hattı yapacağız” dedi. Ne var ki projelendirilen Beylikdüzü metrosu yine hayata geçirilemedi. Topbaş döneminde E-5’in altına metro yapılamadı, E-5’ten geçen metrobüs hizmete girdi. Bakırköy-Beylikdüzü metro hattı projelendirilmesine rağmen maliyeti yüksek olduğu gerekçesiyle proje metrobüse çevrildi.

UYSAL: METRO VE METROBÜS BÜYÜKÇEKMECE’YE UZAYACAK

Kadir Topbaş’ın 2017’de görevden ayrılmasıyla İBB Meclisi Mevlüt Uysal’ı yeni İBB Başkanı seçti. Mevlüt Uysal, İBB Başkanlığı döneminde hedef büyüterek metronun ve metrobüsün Büyükçekmece’ye kadar uzanacağını açıkladı.

BİNALİ YILDIRIM: BEYLİKDÜZÜNE METRO GELECEK

2019 yerel seçimlerinde AK Parti İBB İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Binali Yıldırım da seçim çalışmaları çerçevesinde Beylikdüzü’ne metro yapılacağını açıkladı. Binali Yıldırım, seçimden önce 9 Mart 2019’da yaptığı konuşmada “Beylikdüzü’ne metro gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Ambarlı Limanı’ndan, Esenyurt’a kadar yeşil vadi koridorunu yapıyoruz. Her şey gelecek kuşaklar için, bunun için çalışıyor, gayret ediyoruz” dedi.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLADIĞI İLK PROJELERDEN BİRİ

2019 yerel seçimlerinde İBB Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı ilk projelerin arasında Bakırköy-Beylikdüzü metro hattı yer aldı. Beylikdüzü metrosu tam 20 yıldır 4 İBB Başkanı’nın vaadi oldu fakat dünyanın ikinci metrosu olan Tünel’i 1875’te yapan İstanbul’da Beylikdüzü metrosu 20 yıldır hayata geçemedi.