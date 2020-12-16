20 yılda 5 kamyon çöp biriktirdi

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Ketenli Mahallesi'nde 66 yaşındaki Hasan Apil'in evinden 5 kamyon çöp çıktı.
Zafer Samancı'nın haberine göre, mahalle sakinlerinin evden yayılan kötü kokuyu bildirmesi üzerine harekete geçen Seydişehir Belediyesi temizlik işleri ekipleri kısa sürede Hasan Apil'in evine geldi. Tek katlı evin her yerinde çöp yığınlarıyla karşılaşan ekipler, çöpleri temizlemek istediği sırada ev sahibi Hasan Apil'in engellemesi ile karşılaştı. Apil jandarma tarafından evden uzaklaştırıldı.
5 KAMYON ÇÖP ÇIKTI, EV DEZENFEKTE EDİLDİ
Apil'in 20 yıldır evde biriktirdiği çöpler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı. 5 Kamyon dolusu çöp belediye çöplüğüne götürtülürken, belediye ekipleri ayrıca evde detaylı dezenfekte çalışması yaptı.
YAŞLI ADAM ÇÖPLERİ ALINIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Evindeki çöplerin temizlik ekipler tarafında temizlendiği gören sinirlenen ve gözyaşlarına boğulan Hasan Apil’i mahalle muhtarı ve Jandarma ekipleri teselli etti.
MUHTAR: UYARMAMIZA RAĞMEN VAZGEÇMEDİ
Ketenli Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Sarıgül, "Psikolojik sorunları olan Hasan amca tek başına yaşıyordu. Mahallemizde ikamet eden vatandaşlar ile birlikte kendisini uyarmamıza rağmen çöp toplamaktan vazgeçmedi. Artık bu durum bizleri fazlasıyla üzdü. Bu nedenle evin temizlenmesi için Seydişehir Kaymakamlığımızdan ve belediyemizden yardım istedik" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!