20 yılda 5 kamyon çöp biriktirdi

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Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Ketenli Mahallesi'nde 66 yaşındaki Hasan Apil'in evinden 5 kamyon çöp çıktı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, mahalle sakinlerinin evden yayılan kötü kokuyu bildirmesi üzerine harekete geçen Seydişehir Belediyesi temizlik işleri ekipleri kısa sürede Hasan Apil'in evine geldi. Tek katlı evin her yerinde çöp yığınlarıyla karşılaşan ekipler, çöpleri temizlemek istediği sırada ev sahibi Hasan Apil'in engellemesi ile karşılaştı. Apil jandarma tarafından evden uzaklaştırıldı.

5 KAMYON ÇÖP ÇIKTI, EV DEZENFEKTE EDİLDİ

Apil'in 20 yıldır evde biriktirdiği çöpler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı. 5 Kamyon dolusu çöp belediye çöplüğüne götürtülürken, belediye ekipleri ayrıca evde detaylı dezenfekte çalışması yaptı.

YAŞLI ADAM ÇÖPLERİ ALINIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Evindeki çöplerin temizlik ekipler tarafında temizlendiği gören sinirlenen ve gözyaşlarına boğulan Hasan Apil’i mahalle muhtarı ve Jandarma ekipleri teselli etti.

MUHTAR: UYARMAMIZA RAĞMEN VAZGEÇMEDİ

Ketenli Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Sarıgül, "Psikolojik sorunları olan Hasan amca tek başına yaşıyordu. Mahallemizde ikamet eden vatandaşlar ile birlikte kendisini uyarmamıza rağmen çöp toplamaktan vazgeçmedi. Artık bu durum bizleri fazlasıyla üzdü. Bu nedenle evin temizlenmesi için Seydişehir Kaymakamlığımızdan ve belediyemizden yardım istedik" ifadelerini kullandı.