        Bugün televizyonda hangi program, dizi, film, yarışma gibi içeriklerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu nedenle 20 Ekim 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Gününü ekran karşısında geçirmeyi planlayan seyirciler için 20 Ekim 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listeleri haberimizde yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?

        Giriş: 20.10.2025 - 15:13 Güncelleme: 20.10.2025 - 15:13
          ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 20 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ‘’Bugün hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?’’ sorusu yanıt buldu. İşte gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak dizi, film ya da yarışma programlarını merak edenler için 20 Ekim Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı!

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Güller ve Günahlar

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Güller ve Günahlar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          00:15 Güller ve Günahlar

          03:00 Poyraz Karayel

          05:00 Baht Oyunu

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          03:00 Bahar

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Torontolu Adam

          22:30 Torontolu Adam

          01:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

          03:30 Baba Ocağı

          05:30 Söz

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:13 İstiklal Marşı

          05:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          05:23 İstiklal Marşı

          05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:15 Kalk Gidelim

          09:15 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Yerli Dizi

          14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Cennetin Çocukları

          00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02:45 Cennetin Çocukları

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Aynadaki Yabancı

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Gözleri Karadeniz

          23:20 Aşk ve Gözyaşı

          02:30 Kardeşlerim

          05:10 Bir Gece Masalı

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Sahtekarlar

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

          23:00 Kıskanmak

          02:00 Ben Leman

          04:15 İnadına Aşk

          05:15 Kefaret

          06:00 Karagül

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

