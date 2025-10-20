20 Ekim 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?
Bugün televizyonda hangi program, dizi, film, yarışma gibi içeriklerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu nedenle 20 Ekim 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Gününü ekran karşısında geçirmeyi planlayan seyirciler için 20 Ekim 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listeleri haberimizde yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?
‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 20 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ‘’Bugün hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?’’ sorusu yanıt buldu. İşte gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak dizi, film ya da yarışma programlarını merak edenler için 20 Ekim Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı!
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güller ve Günahlar
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Güller ve Günahlar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Güller ve Günahlar
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Baht Oyunu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Torontolu Adam
22:30 Torontolu Adam
01:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
03:30 Baba Ocağı
05:30 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı
05:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Yerli Dizi
14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:45 Cennetin Çocukları
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aynadaki Yabancı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
23:20 Aşk ve Gözyaşı
02:30 Kardeşlerim
05:10 Bir Gece Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
23:00 Kıskanmak
02:00 Ben Leman
04:15 İnadına Aşk
05:15 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
