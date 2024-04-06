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        Haberler Magazin 20. Akbank Kısa Film Festivali'nde ödüller verildi

        20. Akbank Kısa Film Festivali'nde ödüller verildi

        Türkiye'nin sanat sahnesine büyük katkılar sağlayan Akbank Sanat, kısa film alanında genç yetenekleri desteklediği 20. Akbank Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerine verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 13:25 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:25
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        Ödüller sahiplerine verildi
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        Türkiye'nin sanat sahnesine önemli katkılar sunan Akbank Sanat'ın ev sahipliğinde 20 yıldır

        süregelen geleneğiyle sanat tutkunlarını bir araya getiren, kısa filmlerin üretimini

        cesaretlendirmeyi ve yeni sinemacıları desteklemeyi amaçlayan 20. Akbank Kısa Film

        Festivali, 25 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

        Yeni ve çeşitli perspektiflerin sinema dünyasına kazandıran 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin ulusal ile uluslararası kategorilerde düzenlenen Yarışma Bölümü ise bu yıl 71 ülkeden toplam 2421 kısa film başvurusuna ev sahipliği yaptı.

        Hatice Aslan

        Bu yıl 20’nci yaşını kutlayan ve Nuri Bilge Ceylan’ın onur konuğu olduğu festivalde filmler,

        Akbank Sanat binasında, Moda Sahnesi’nde ve de çevrimiçi olarak izleyicilerle buluştu.

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        Ceyda Düvenci’nin sunuculuğunu üstlendiği 20. Akbank Kısa Film Festivali Ödül Töreni,

        sinema dünyasından isimlerin ve kalabalık bir konuk topluluğunun katılımıyla gerçekleştirildi.. Törende sahnede konuşma yapan Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı; “Akbank Sanat, 30. yaşını geride bırakırken, ulusal ve evrensel mirasa sahip çıkma kararlılığını koruyor. 20’nci yılını kutladığımız Akbank Kısa Film Festivalimiz de bu mirası gelecek nesillere aktarmak ve sanatı yaşatmak adına kritik bir rol oynuyor. Her sene büyüyen ve güçlenen festivalimiz yolculuğunu yeni değerlerle sürdürecek. Akbank Sanat olarak topluma değer katma sürdürülebilirlik vizyonumuzla, ülkemizin kültür ve sanat damarlarını beslemeye, Türkiye ile küresel sanat evreni arasında bir köprü kurmaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

        Festivalin jüri üyeleri ve konukları arasında yer alan Nuri Bilge Ceylan, Mehmet Günsür,

        Gökçe Bahadır, Ece Dizdar ve Erkan Kolçak Köstendil’in de bulunduğu bu özel gece, yeni

        yeteneklere ve yaratıcılığa verilen değeri vurgulayan bir atmosferde geçti.

        Ece Dizdar, Ozan Açıktan, Erkan Kolçak Köstendil Gökçe Bahadır ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşan ana jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu, Ulusal Yarışma ‘Festival Kısaları’ Bölümü En İyi Kısa Film Ödülü’nü, Deniz Uymaz’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Evcil’ kazandı. Aynı kategoride yönetmenliğini Şirin Bahar Demirel’in yaptığı ‘Zarafet ve Şiddet Arasında’ Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu.

        Gökçe Bahadır - Emir Ersoy

        Mehmet Günsür, Tahmina Rafaella, Viorica Capdefier, Ali Asgari ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşan ana jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu Uluslararası Yarışma ‘Dünyadan Kısalar’ Bölümü En İyi Kısa Film Ödülü’nü, Stephen Vuillemin’in yönetmenliğini yaptığı ‘A Kind of Teastament’ kazandı.

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        Aynı kategoride yönetmenliğini Atsushi Hirai’nin yaptığı ‘Oyu’ ve yönetmenliğini Soha Niasti’nin

        ‘The Two Lives of Sepideh’ Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu.

        Melisa Şenolsun, Müge Büyüktalaş ve Sinan Kesova’dan oluşan ana jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu ‘Genç Bakışlar’ Bölümü En İyi Kısa Film Ödülü’nü yönetmenliğini Demir Demirbağ’ın yaptığı ‘Eve Dönüş’ kazandı. Aynı kategoride yönetmenliğini Mahur Uslu’nun yaptığı ‘İki Mavi’ Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu.

        Bu yıl 752 senaryonun başvurduğu, Ceylan Özgün Özçelik, Nermin Yıldırım

        Tansu Biçer’den oluşan ana jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu ‘Forum’ Bölümü En İyi Kısa Film Senaryo Ödülü’nü Burcu Aykar ‘Rüyamda Ama’ isimli senaryosuyla

        kazandı. Aynı kategoride İlayda İşeri’nin ‘Tarla Fareleri’ isimli senaryosu Mansiyon Ödülü’nün

        sahibi oldu.

        20. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

        Ulusal Yarışma En İyi Kısa Film Ödülü

        • Evcil - Deniz Uymaz

        Ulusal Yarışma Mansiyon

        • Zarafet ve Şiddet Arasında - Şirin Bahar Demirel

        Uluslararası Yarışma En İyi Kısa Film Ödülü

        • A Kind of Testament - Stephen Vuillemin

        Uluslararası Yarışma Mansiyon

        • Oyu - Atsushi Hirai

        Uluslararası Yarışma Mansiyon

        • The Two Lives of Sepideh - Soha Niasti

        Genç Bakışlar En İyi Kısa Film Ödülü

        • Eve Dönüş - Demir Demirbağ

        Genç Bakışlar Mansiyon

        • İki Mavi - Mahur Uslu

        Forum En İyi Senaryo

        • Rüyamda Ama - Burcu Aykar

        Forum Mansiyon

        Tarla Fareleri - İlayda İşeri

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; jüri üyesi Erkan Kolçak Köstendil, ödül töreninde gazetecilerle bir süre sohbet etti. Köstendil, oyunculuğun yanında futbol kariyerini devam ettirdiğini ve önümüzdeki günlerde ünlülerden oluşan Türk milli takımı olarak, Romanya’nın tanınmış simalarından oluşan Romanya takımı ile maç yapacaklarını söyledi. Erkan Kolçak Köstendil, festivalde yer almaktan gurur duyduğunu söyleyip; "Genç sinemacıların, kısa filmcilerin, ilerisinin yönetmenlerinin ilk işlerini yaptığı önemli festival. Burada jüri olarak bulunmak, bir parçası olmak gurur verici” dedi. Köstendil ayrıca, belgeseli çekilecek olan Bülent Ersoy’un geçtiğimiz günlerde kendisi için söylediği “Erkan’ın oyunculuğunu beğeniyorum ama biraz yaşlandığı için gençliğimi oynayamaz” şeklindeki sözlerine ise; “Bülent hanım ne diyorsa odur. Sağ olsun güzel düşünceleri için teşekkür ederim” diye karşılık verdi.

        Erkan Kolçak Köstendil

        Futbolculuk kariyerine lisanslı oyuncusu olduğu Amsterdam Gençlerbirliği takımında devam ettiğini de sözlerine ekleyen Erkan Kolçak Köstendil, sakatlık korkusu yaşamadığını anlatıp şöyle devam etti; “Ben bir tek serçe parmağımdan sakatlanıyorum. Yani merdivenden de düşebilirsin hayatta var böyle şeyler. Yoldan geçerken de bir araba da çarpabilir, yine maçta da başınıza bir şey gelebilir. Herhalde yukarıda melekler koruyor, bizde biraz oynarken dikkat ediyoruz. Zor oluyor mu? Dün Kadıköy’de oyundan çıkıp Dikilitaş’a maça giderken on dakika geç kaldım. Öyle zorlukları oluyor. Ayın 20’sinde Romanya’nın da sanatçılarından oluşan bir milli takımı var. Onlarla maça yapıyoruz Romanya’da. İnşallah milli formayı da en iyi şekilde temsil edip dönmeyi planlıyoruz. Kıran kırana bir maç bizi bekliyor.”

        20. Akbank Kısa Film Festivali seçici jürisinde yer alan Mehmet Günsür, yakışıklılık konusunda kendisiyle ilgili itirafta bulunup; “Kendimi yakışıklı görmüyorum, genç jenerasyon pabucumuzu dama atar” dedi. Yurtdışında yaşayan Günsür; Türk dizi sektörünün gösterdiği başarıdan dolayı memnuniyet duyduğunu ancak televizyon izlemediği için dizileri de takip edemediği açıklamasında bulundu. Belgesel ve film seyretmeyi sevdiğini anlatan Mehmet Günsür; “Her şeyin bir sırası var her çağın yeni heyecanları var. Türk dizi sektörü de çok büyük yollar kat etti. Yavaş yavaş kalitede yükseldikçe başka kültürlerin de dikkatini çekiyor. Yurtdışında yaşadığım için maalesef dizileri takip edemiyorum, pek de televizyon seyrediyorum desem yalan olmaz. Genelde film, belgesel seyretmeyi seviyorum, televizyonda illa seyredeceksem internetten açıyorum. Evde öyle bir televizyon durumu yok” şeklinde konuştu. Yeni sezon için görüştüğü projeler olduğunu ve ekranda olmak istediğini belirten oyuncu, yakışıklı oyuncular arasında gösterilmesiyle ilgili soru üzerine; “Ben kendimi çok yakışıklı görmüyorum, yani bence yeni jenerasyon çok güzel, bizim pabucumuzu dama atarlar. Tabii ki doğanın gereği boynuz kulağı geçiyor öyle olması lâzım” açıklamasında bulundu.

        Mehmet Günsür

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        #Akbank Sanat
        #20. Akbank Kısa Film Festivali

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