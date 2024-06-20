20 HAZİRAN'DA MARKETLER, AVMLER VE ECZANELER AÇIK MI?

20 Haziran'dan 23 Haziran'a kadar kamu idari izni devam edecek. Yani, kamu sektörüne ait olan kurum ve kuruluşlar; noterler, devlet hastaneleri ve sağlık ocakları kapalı olacak.

Ancak özel sektöre bağlı olarak çalışan AVM, market, banka ve borsa çalışmaya kaldığı yerden devam edecek.