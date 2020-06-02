2 yaş sendromu nedir, 2 yaş sendromunun belirtileri nelerdir, 2 yaş sendromu nasıl hafif atlatılır, Gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.
2 yaş sendromu nedir
2 yaş sendromu ile başlayan Bu dönem çocuk 2 yaş ile birlikte başlamış olur ve genel olarak 18 ya da 19 ay sürer ve bu süre 25. aya veya 37. aya kadar devam edebilmektedir. Bu süreç anneler ve babalar için çok sancılı bir süreçtir ve çocukla nasıl başı edilebileceğini bilmedikleri zaman çıldırma noktasına gelebilirler. Bu dönemde çocuklarda aşırı hareketlilik, hiçbir şeyden memnun kalmama, Şiddet içerikli hareketler mevcuttur. Bu dönemdeki çocuklar çok asabi olurlar. Ayrıca 2 yaş sendromunda ki çocuklarda anneler ve babalar her ne kadar anlayışlı olmak istese de bazen sabırları taşabilir. Çocuk bu dönemde bireyselleşmek isteyecektir Ama her ne kadar bireyselleşmek istese de anne babaya muhtaç olduğunu da unutmayacaktır. Özellikle bu dönemde ağlama krizleri çekilmezdir.
2 yaş sendromunun en belirgin özellikleri nelerdir
2 yaş sendromu bazen çekilmez olsa da en belirgin özellikleri şunlardır: Ağlama krizleri, İştahsızlık, öfke nöbetleri, inatçılık, kendi istekleri doğrultusunda diretme, huysuzluk, elindeki eşya ve oyuncakları fırlatma, kardeşi varsa kıskançlık yaşama, anne babaya karşı saldırganlık bunların hepsi 2 yaş sendromunun en belirgin özelliklerindendir, bunlarla başa çıkmak istiyorsan kesinlikle çocuğun dikkatini bir başka tarafa yönetmeni veya onun zıttına gidilmemelidir. Böyle yapmak bu krizin hafif bir şekilde atlatılmasına çare olacaktır.
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