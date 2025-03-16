2. ve 3. Lig'de günün sonuçları!

Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

2. Lig 27. hafta müsabakaları ve 3. Lig 24. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalında bu hafta 7 maç yayınlandı.

3. Lig 1. Grup

Kuşadasıspor-Bursaspor: 1-1 (HT Spor)

Düzce Cam Düzcespor-Tokat Belediye Plevnespor: 1-0

Karşıyaka-Ergene Velimeşespor: 4-0

Bornova 1877-Muşspor: 1-3

Artvin Hopaspor-Anadolu Üniversitesi: 1-1

23 Elazığ FK-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-1

Kırşehir Futbol-Belediye Kütahyaspor: 1-1

2. Lig Beyaz Grup

Altınordu-Batman Petrol Spor: 0-0 (HT Spor Youtube)

E Koleji Isparta 32 Spor-Anagold 24Erzincanspor: 2-0

İskenderunspor-Kırklarelispor: 4-2

Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Altay: 4-0

Sarıyer-Fethiyespor: 3-0

İnegölspor-GMG Kastamonuspor: 1-1

2. Lig Kırmızı Grup

A.B. Üni Serik Belediyespor-Belediye Derince Spor: 7-1 (HT Spor Youtube)

Ankara Demirspor-Çimentaş Elazığspor: 1-0

Diyarbekirspor-Ülkea Nazillispor: 2-0

Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2-4

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Motolux 68 Aksarayspor: 1-3

Merkür Jet Erbaaspor-Menemen FK: 0-1

Somaspor-Artı Değer Vanspor: 1-2

3. Lig 2. Grup

Tire 2021-Beykoz İshaklıspor: 3-0

Smart Holding A.Ş. Çayelispor-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Yurt Et Amasyaspor-Adıyaman FK: 3-0

Muğlaspor-İnegöl Kafkasspor: 1-0

Silivrispor-T.Metal 1963: 1-3

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Uşakspor: 2-2

3. Lig 3. Grup

Çorlu Spor 1947-Pazarspor: 2-1 (HT Spor Youtube)

1923 Mustafakemalpaşaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Küçükçekmece Sinopspor: 0-1

Bayburt Özel İdarespor-10 Numara Sportif Efeler 09: 0-0

Osmaniyespor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 3-2

52 Orduspor-Viranşehir Belediyespor: 2-0

Karabük İdmanyurdu-Çankayaspor: 2-0

3. Lig 4. Grup

Edirnespor-Polatlı 1926 SK: 0-2 (HT Spor Youtube)

Sebat Gençlikspor-7 Eylül Turgutlu 1984: 4-2

Zonguldakspor-Denizlispor: 2-2

Kırıkkale FK-Mardin 1969: 2-2

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Orduspor 1967: 3-0

Kolibri Ağrı 1970-Niğde Belediyespor: 1-0

Solwie Enerji Erciyes 38-Bursa Nilüfer Futbol: 1-0

2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.