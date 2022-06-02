2 üniversitelinin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan H.K, taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan H.K, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. AA'nın haberine göre; zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan H.K'nin ifadesinde, kaza sırasında yüksek hızda olmadığını, önüne bir karartı çıktığını ve sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Uşak Üniversitesi öğrencileri Mısra Buse Uğurlu (25) ve Sude Ürer'e (23), 30 Mayıs akşamı Uşak-İzmir kara yolunda bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada, H.K. (28) yönetimindeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarpmış, 2 üniversite öğrencisi olay yerinde ölmüştü.

Kazada yaralanan sürücünün, yapılan testlerde 1.44 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.