AA

Şanlıurfa'da düzenlenecek 2. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'ne başvurular başladı.

Göbeklitepe Kültür Sanat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl düzenlenen festivale 400'ün üzerinde başvuru alındı.

Başvuruları 25 Ağustos'a kadar sürecek festival, 10-12 Kasım'da organize edilecek.

Bu yıl kısa film ulusal ve uluslararası yarışma bölümlerine ek olarak 'arkeoloji' temalı uzun metrajlı belgesel filmlerin de başvurusu alınacak.

Festivalde, finalist filmlerin gösteriminin yanı sıra yönetmen söyleşileri, özel gösterimler, arkeoloji semineri ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek.

Festivale başvurular filmfreeway.com adresinden yapılabilecek, organizasyonla ilgili diğer bilgilere de buradan ulaşılabilecek.

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