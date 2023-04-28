Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Sinema

2. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'ne başvurular başladı

Şanlıurfa'da düzenlenecek 2. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali için başvurular başladı. Göbeklitepe Film Festivali, 10-12 Kasım'da organize edilecek

Giriş: 28.04.2023 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
2. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'ne başvurular başladı
AA

Şanlıurfa'da düzenlenecek 2. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'ne başvurular başladı.

Göbeklitepe Kültür Sanat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl düzenlenen festivale 400'ün üzerinde başvuru alındı.

Başvuruları 25 Ağustos'a kadar sürecek festival, 10-12 Kasım'da organize edilecek.

Bu yıl kısa film ulusal ve uluslararası yarışma bölümlerine ek olarak 'arkeoloji' temalı uzun metrajlı belgesel filmlerin de başvurusu alınacak.

Festivalde, finalist filmlerin gösteriminin yanı sıra yönetmen söyleşileri, özel gösterimler, arkeoloji semineri ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek.

Festivale başvurular filmfreeway.com adresinden yapılabilecek, organizasyonla ilgili diğer bilgilere de buradan ulaşılabilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Nisanda açmaya başladı... Masal diyarı gibi!
Nisanda açmaya başladı... Masal diyarı gibi!
Boğaz'da düdük eylemi!
Boğaz'da düdük eylemi!
THY uçağında kabin memuruna saldırı! Uçak acil iniş yaptı!
THY uçağında kabin memuruna saldırı! Uçak acil iniş yaptı!
Bakan Koca'dan sözleşmeli sağlık personeline kadro müjdesi!
Bakan Koca'dan sözleşmeli sağlık personeline kadro müjdesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.