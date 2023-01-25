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Aracınızı değiştirmek istiyorsunuz fakat istediğiniz araca bütçeniz el vermiyorsa veya yeni araç sahibi olmak istiyor fakat birikiminiz yeterli olmuyorsa araç kredisi kullanmayı değerlendirebilirsiniz. 2.El bir araç ile sıfır bir araca kredi kullanımı koşullarında farklılıklar vardır. Peki, 2. El taşıt kredisi şartları nelerdir? 2. El araç için ne kadar kredi kullanabilirim? 2.El taşıt kredisi yüzde kaç veriliyor? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

El Taşıt Kredisi Şartları

Birçok bankadan almak istediğiniz aracın kasko bedelinin yüzde 70’ine kadar, 48 ay yani dört yıl vade ile taşıt kredisi kullanabilirsiniz. Farklı bankaların 2. el taşıt kredisi faiz oranlarını internetten inceleyerek bütçenize uygun seçeneği değerlendirebilirsiniz. Kullanacağınız krediye karar verdikten sonra satın almak istediğiniz aracın kredi koşullarına uygun olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Kullanacağınız 2. el taşıt kredisi faiz oranı da aracınızın yaşına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle doğru araca doğru kredi kullanımı çok önemlidir. 48 aya kadar vade imkânlarıyla kullanabileceğiniz 2. El taşıt kredilerinden yararlanabilmek için kredi kullanacak kişinin şu şartları yerine getiriyor olması gerekir;

18 yaşından büyük olunması.

Belirli ve düzenli bir geliri olması ve ticari geçmişinin olumlu yani temiz olması.

Gelir belgelenmesi.

Kredinin taksiti, hane halkı aylık ortalama gelirinin %50'sini geçmemesi.

Kredi kullanılacak aracın 11 yaşından düşük olması.

El Araç İçin Ne Kadar Kredi Kullanabilirim? el taşıt kredisi kullanırken aracın fiyatı göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer önemli faktördür. Vadelerin bütçenize uygun olduğundan emin olmanız gerekir. Ayrıca 2. El taşıt kredileri en fazla iki milyon Türk lirasına kadar olan araçlar için kullanılabilir. Aracın fiyatına göre kullanılacak kredi oranı da değişiklik göstermektedir. Peki, hangi fiyattaki araçlara yüzde kaç kredi kullanılabilir? El Taşıt Kredisi Yüzde Kaç Veriliyor? el taşıt kredilerinde kullanılacak azami kredi miktarı satın alınacak aracın kasko bedeli üzerinden belirlenmektedir. Bunlar;

0 - 400.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70’ine kadar,

001 - 800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50’sine kadar,

001 - 1.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30’una kadar,

200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %20’sine kadar taşıt kredisi kullanılabilir.

Kullanılacak 2. El taşıt kredisi vadeleri kullanmak istediğiniz kredi miktarına göre de değişiklik göstermektedir.

Satın alınacak aracın kasko değeri 400.000 TL ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı,

001-800.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı,

001-1.200.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 24 ayı,

200.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 12 ayı geçememektedir.

El Taşıt Kredisi Yaş Sınırı

Satın almak istediğiniz aracın yaşı 2. el taşıt kredisi kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli özelliklerden biridir. Aracınızın yaşının 2. el taşıt kredisine uygun olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Birçok banka 5 yıllık araçlara kadar 2. el taşıt kredisi kullanımına izin verirken, 10 yıla kadar olan araçlara kredi verebilen bankalar da vardır.

El Araç Kredisi Hesaplama el araç kredisi kullanırken dikkat edilmesi gerekenlerden bahsettik. Bütçenize uygun araç ve kredi seçimi dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Yukarıda verdiğimiz bilgilerden yararlanarak ve internet üzerinde bulabileceğiniz hesaplama araçlarını kullanarak, kullanmayı düşündüğünüz 2. El taşıt kredisinin faiz oranlarını ve taksit ödemelerini hesaplayabilirsiniz. Bu süreçte kredinin kullanılacağı kurum yetkilileriyle irtibata geçerek bilgileri teyit etmeyi unutmayınız.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut