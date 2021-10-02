Korona vaka sayısı 2 Ekim verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Merak edenler için en güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte koronavirüs vaka tablosunda son durum...

2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

Sağlık Bakanlığı, 2 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

1 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,11, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,90 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 925 bin 744'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 430 bin 131 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız."

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 325 bini, Hindistan'da 33 milyon 775 bini, Brezilya'da 21 milyon 427 bini ve İngiltere'de 7 milyon 807 bini geçti.

ABD’li ilaç şirketi Merck, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu.

ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un Kovid-19'a yakalandığı ve bunun Yüksek Mahkeme yargıçları arasında bilinen ilk vaka olduğu açıklandı.

Belçika'da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerde bugünden itibaren güncellemeye gidilirken ülkede maske takma zorunluğu belli yerler haricinde kaldırıldı, gece kulüplerinin bu geceden itibaren açılmasına izin verildi.

Japonya'da Kovid-19'a karşı 19 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kalktı.

Japon ilaç üreticisi Mitsubishi Tanabe Pharma Co. (MT Pharma) Kovid-19 aşı adayı MT-2766'nın ülke içi klinik testlerine başlayacağını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla Mart 2020’de kapatılan uluslararası sınırların kasım ayında yeniden açılacağını bildirdi.

Rusya'da, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 887 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçerken vakalarda artış yaşanıyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İngiltere'nin ülkesine uyguladığı seyahat kısıtlamasının kaldırılması için İngiliz Başbakan Boris Johnson'la görüşme yaptı.