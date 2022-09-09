2 çocuk annesiydi! Bariyerlere ok gibi saplandı!

Öte yandan 26 yaşındaki genç kadının 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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