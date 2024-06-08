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Adana'nın Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde yaşayan hemşire olduğu öğrenilen Saniye Arslan (40), işe gitmek için park halindeki otomobiline bindiği sırada yan koltuğa kendisini takip eden boşandığı eşi İhsan Uğurlu (61) oturdu.

KADINI BAŞINDAN VURUP İNTİHAR ETTİ Saniye Arslan 2 çocuk annesiydi. AA ve İHA'da yer alan habere göre burada yaşanan tartışmanın ardından Arslan'ı tabancayla başından vuran Uğurlu, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ Katil zanlısı İhsan Uğurlu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Arslan ve Uğurlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin haber vermesi üzerine durumu fark eden Arslan'ın yakınları, olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Saniye Arslan ve İhsan Uğurlu’nun cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLK EŞİNDEN 2 ÇOCUĞU VARDI Arslan'ın, ilk eşinden 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.