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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çocuk annesi Saniye Arslan eski eşi İhsan Uğurlu tarafından öldürüldü | Son dakika haberleri

        2 çocuk annesini otomobilinde öldürdü! Adana'da dehşet!

        Adana'da ilk evliliğinden 2 çocuğu olan hemşire olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Saniye Arslan, işine gitmek için evden çıkıp arabasına bindi. Yan koltuğa binen boşandığı eşi 61 yaşındaki İhsan Uğurlu, önce Arslan'ın ardından kendi canına kıydı. Saniye Arslan'ın kızı annesinin ölüm haberi alınca olay yerinde gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:45 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:45
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        2 çocuk annesini otomobilinde öldürdü! Adana'da dehşet!
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        Adana'nın Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde yaşayan hemşire olduğu öğrenilen Saniye Arslan (40), işe gitmek için park halindeki otomobiline bindiği sırada yan koltuğa kendisini takip eden boşandığı eşi İhsan Uğurlu (61) oturdu.

        KADINI BAŞINDAN VURUP İNTİHAR ETTİ

        Saniye Arslan 2 çocuk annesiydi.
        Saniye Arslan 2 çocuk annesiydi.

        AA ve İHA'da yer alan habere göre burada yaşanan tartışmanın ardından Arslan'ı tabancayla başından vuran Uğurlu, daha sonra aynı silahla intihar etti.

        İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Katil zanlısı İhsan Uğurlu.
        Katil zanlısı İhsan Uğurlu.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Arslan ve Uğurlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin haber vermesi üzerine durumu fark eden Arslan'ın yakınları, olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

        CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI

        Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Saniye Arslan ve İhsan Uğurlu’nun cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        İLK EŞİNDEN 2 ÇOCUĞU VARDI

        Arslan'ın, ilk eşinden 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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