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        Haberler Gündem Güncel 2 çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu? - Güncel haberler

        2 çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye 3 yıl önce kaybolan Nuran B.'nin yengesi Hatice ilk kez canlı yayına bağlandı. Nuran'ın kocası Savaş B.'nin, Nuran'ın kaybolduğu gece evine gittiği yengesi Hatice'nin açıklamaları stüdyoya damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:20
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        2 çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
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        Savaş’ın eve akşam saatlerinde geldiğini söyleyen yenge Hatice, Nuran’a gelen mesajları bilmediğini, karı kocanın yaşadıklarını onlara anlatmadığını kaydetti.

        Nuran’ın kayınpederi Cemal, gelinin kaybolduğu geceyi canlandırdı. Kayınpeder Cemal, torunlarının ayakkabısını odaya ilk girdiğinde bulduğunu söylerken; o gece evde bulunan bir diğer isim kayınvalide Yeter ise “Ayakkabıları sabah gördük” dedi.

        Anne - babasının şok çelişkisini unutkanlık olarak adlandıran Savaş ise o gece köyden çıkan arabalara yoğunlaşmak gerektiğini ileri sürdü. Didem Arslan Yılmaz, Nuran’ın kaybolduğu geceye dair şok bilgiyi ilk kez açıkladı.

        Nuran’ın başörtüsünün kaybolduktan sonra penceresinin önünde bulunduğunu belirtti. Bu bilgi Nuran’ın zorla kaçırılmış olma ihtimalini güçlendirdi.

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