2 bin rakımlı köyün halkı kışı böyle geçiriyor

Onun haricinde buralarda vaka olayına rastlanmadı. Biz burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Doğal süt, peynir, tereyağı, bal ve patates gibi yiyeceklerle besleniyoruz. Dışarıdan hazır olarak sadece un alıyoruz, ekmeğimizi de kendimiz pişiriyoruz, o nedenle gayet sağlıklıyız. Burada yaşamak zor ama şu günlerde çok güzel ve gayet sağlıklıyız" diye konuştu.