2,5 milyon dolarlık rüşvet iddiası: Şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı ulusal basın yayın organlarında yer alan, "Şile Karamandere Mahallesindeki bir işletme sahibinin hapis cezasını kaldırtmak için Küçükçekmece Adliyesine 2,5 milyon dolar verdiği" iddialarıyla ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, G.G. adlı işletme sahibinin 7 Şubat 2022de işlediği "resmi belgede sahtecilik" suçundan 11 Haziran 2024te 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve cezanın adli makamlarca 15 Kasım 2024te kaldırıldığı tespit edildi.

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Şilede yakalanan şüpheli, "iftira" suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.