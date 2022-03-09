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1987 kışında ne oldu, neler yaşandı? 1987 kışı hakkında merak edilenler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul uçun ciddi bir kar yağışı uyarısı yaptı. 1987'de yağan ve 15 günden fazla bir süre megakenti esir alan kar yağışının bir benzerinin görüleceği iddiası sonrası 1987 kışı hakkında merak edilenleri bir araya getirdik...

09.03.2022 - 11:23 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul yine büyük bir kar yağışıyla karşı karşıya. 1987'de yağan ve 1 aya yakın bir süre boyunca hayatı felç eden kar yağışının bir benzerinin görülmesi bekleniyor. Peki, 1987'de neler oldu? İşte ayrıntılar...

  • Çünkü 4 Mart 1987'de İstanbul'da yağmaya başlayan kar 1 ay boyunca yerden kalkmamış hatta kar kalınlığı tabiri caizse ''insan boyunu'' aşmıştı.

    4 ile 14 Mart arasında etkili olan bu kar fırtınası İstanbul'da tüm yaşamı durdurmuştu. Direkt olarak Balkanlar'dan gelen kar yağdıkça yağmış ve sonunda yüksek kesimlerde 4 metreyi geçmişti.

    Hiç kimsenin beklemediği bu fırtına İstanbul'a bir gecede gelmiş ve hava sıcaklığını 9 dereceden -4'e kadar düşürmüştü.

  • İnsanlar sabah uyandıklarında bembeyaz bir İstanbul ile karşılaşmıştı. Kar fırtınası 4 ile 14 Mart arasında 3 dalga halinde geldi, bu da kara habersiz yakalanan İstanbul'u tamamen felç etti.

    2 hafta boyunca okullar tatil olurken insanlar işlerine gidememiş ve tüm işler aksamıştı.

    Bu da tüpten ekmeğe kadar her şeyin fiyatı anlık olarak değişmeye başlamıştı. İstanbul böyle bir kar fırtınası hazırlıksız yakalandığı için yollar uzun bir süre açılamamış, insanlar evlerinde kalmak zorunda kalmış, çoğu işe dahi gidememişti.

  • Tabii valilik geç kalınca pek çok kişi 4 Mart'ta okullara ve işlerine gitmiş, tatil kararı saat 10'da gelince herkes 40 cm karda eve dönmeye çabalamıştı.

    Günlerce elektrik ve su yoktu, hayat adeta durmuştu İstanbul'da. Kimse 1987'den sonra böyle yoğun bir kar fırtınası görmedi. Kar fırtınası 14 Mart'ta bitti ama o kadar çok yağmıştı ki karın yerden kalkması 1 ayı buldu.

    Bir ay içerisinde karlar erimeye başlayınca da seller oldu, sarkıtlar düştü derken İstanbul yine kar fırtınasının facialarını yaşamaya devam etti. 

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