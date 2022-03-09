Tabii valilik geç kalınca pek çok kişi 4 Mart'ta okullara ve işlerine gitmiş, tatil kararı saat 10'da gelince herkes 40 cm karda eve dönmeye çabalamıştı.



Günlerce elektrik ve su yoktu, hayat adeta durmuştu İstanbul'da. Kimse 1987'den sonra böyle yoğun bir kar fırtınası görmedi. Kar fırtınası 14 Mart'ta bitti ama o kadar çok yağmıştı ki karın yerden kalkması 1 ayı buldu.

Bir ay içerisinde karlar erimeye başlayınca da seller oldu, sarkıtlar düştü derken İstanbul yine kar fırtınasının facialarını yaşamaya devam etti.