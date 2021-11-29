Barbados Kraliçe Elizabeth'in hükümdarlığına son veriyor!

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Karayipler ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hükümdarlığına son vererek bugün cumhuriyet olacak. Adada, 400 yıl sonra İngiltere ile kalan son bağlarını koparmadan önce, Şükran Günü’nde tören düzenlendi.

Barbados'un ilk seçilen cumhurbaşkanı ise 73 yaşındaki Dame Sandra Mason.

Törene, Cumhurbaşkanı Sandra Mason, Başbakan Mia Mottley ve Başyargıç Sir Patterson Cheltenham ile Trinidad ve Tobago Başkanı Ekselansları Paula-Mae Weekes ve Antigua Genel Valisi Sir Rodney Williams'ın da aralarında bulunduğu yabancı yetkililer katıldı. Ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinin üzerinden yıllar geçti.

"İMPARATORLUĞUN ÜZERİNE GÜNEŞ BATIYOR"

Senatör Rahip John Rogers, vatandaşları mücadelelerinde gurur duymaya çağırdı. Rogers, “Kötü bir İngiliz şakası olan o sömürge pelerini artık bizi örtmüyor. İmparatorluğun üzerine güneş batıyor." dedi.

Barbados'un hamlesiyle, yaklaşık 30 yıldır ilk kez bir krallık kraliçeyi devlet başkanlığı görevinden aldı.

İngilizler ilk geldiğinde Barbados'ta yaşayan kimse yoktu. Barbados’da, 1627 ve 1833 yılları arasında şeker tarlalarında çalıştırılan ve İngiliz sahiplerine servet kazandıran 600 bin Afrikalı köle yaşadı. Sonunda 1838'de tam özgürlük verilirken, Ada 1966'da tam bağımsızlığını kazandı.

Barbados, Elizabeth'in öncülük ettiği Afrika, Asya, Amerika, Avrupa ve Pasifik'te 54 ülkeden oluşan Commonwealth içinde bir cumhuriyet olarak kalacak.

Barbados Cumhuriyeti, bu akşam Bridgetown'daki Ulusal Kahramanlar Meydanı'nda geç saatlerde başlayacak. Törene İngiliz tahtının 73 yaşındaki varisi Prens Charles da katılacak.